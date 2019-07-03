Власти Сибая пригласили СПЧ для оценки экологической ситуации

Администрация Сибая, где с осени прошлого года тлеет карьер, пригласила экспертов Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) для оценки экологической ситуации в городе.

При этом, по данным мэрии, "ситуация улучшилась", передает РИА Новости.

В пресс-службе сообщили, что в последний раз экологи фиксировали превышение ПДК диоксида серы 13 июня, а последняя жалоба от жителя города поступила 28 июня.

Ранее Жители Сибая записали обращение для "прямой линии" президента Владимира Путина по проблеме тления карьера, который разрабатывает Учалинский ГОК (структура УГМК). Жители заявили, что диоксид серы до сих пор выходит на поверхность, из-за чего возникают серьезные проблемы со здоровьем.

Напомним, это второе обращение жителей к президенту, также горожане просили премьера Дмитрия Медведевапоручить провести комплексное обследование своего здоровья на предмет отравления в связи с экологической проблемой в городе.

Очаги тления, напомним, были зафиксированы в ноябре 2018 г. Лаборатории в Сибае регистрировали превышения ПДК содержания диоксида серы в некоторых районах в 37 раз. УГМК-холдинг решил частично подтопить дно карьера и подземные горные выработки, чтобы остановить процессы окисления горных пород, текущий этап подтопления рассчитан еще на 140 дней.