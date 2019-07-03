25 Июля 2020
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Экономика Челябинская область
ПМЭФ, Петербургский международный экономический форум, Андрей Комаров, ЧТПЗ (2017) | Фото: Накануне.RU

Андрей Комаров возглавил совет директоров ЧТПЗ

Андрей Комаров переизбран на пост председателя совета директоров ПАО "ЧТПЗ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Соответствующее решение было принято на первом заседании Совета директоров.

Отметим, что Андрей Комаров совместно с Александром Федоровым контролирует более 80% акций ЧТПЗ.

Напомним, на годовом собрании акционеров компании был утвержден новый состав совета директоров ПАО "ЧТПЗ". В него вошли действующие члены совета директоров – Борис Коваленков, Андрей Комаров, Дина Микрюкова, Олег Селезнев, Александр Федоров, Сергей Янковский, а также профессор деловой практики Московской Школы Управления "Сколково" Вадим Махов. С 2017 года он занимает пост председателя комитета Совета директоров ЧТПЗ по стратегическому планированию.

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Андрей Комаров возглавил совет директоров ЧТПЗ

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Теги: Андрей Комаров, ЧТПЗ, совет директоров,



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