Андрей Комаров возглавил совет директоров ЧТПЗ

Андрей Комаров переизбран на пост председателя совета директоров ПАО "ЧТПЗ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Соответствующее решение было принято на первом заседании Совета директоров.

Отметим, что Андрей Комаров совместно с Александром Федоровым контролирует более 80% акций ЧТПЗ.

Напомним, на годовом собрании акционеров компании был утвержден новый состав совета директоров ПАО "ЧТПЗ". В него вошли действующие члены совета директоров – Борис Коваленков, Андрей Комаров, Дина Микрюкова, Олег Селезнев, Александр Федоров, Сергей Янковский, а также профессор деловой практики Московской Школы Управления "Сколково" Вадим Махов. С 2017 года он занимает пост председателя комитета Совета директоров ЧТПЗ по стратегическому планированию.