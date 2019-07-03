25 Июля 2020
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аэропорт Шереметьево, Аэрофлот, самолеты (2019) | Фото: Накануне.RU

Россия прошла проверку ИКАО на авиационную безопасность

С 17 по 28 июня Международная организация гражданской авиации (ИАКО) провела плановую проверку того, насколько безопасно в России организована авиационная деятельность.

"Был осуществлен комплексный аудит системы обеспечения авиационной безопасности в РФ, в том числе практической реализации государственных требований в данной сфере в аэропортах Шереметьево и Пулково", - сообщает пресс-служба Росавиации.

Аудиторы ИКАО "отметили полное соблюдение Россией стандартов ИКАО в области авиационной безопасности, а также высокий уровень обеспечения  авиационной безопасности в аэропортах РФ, соответствующий лучшим международным практикам".

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Россия прошла проверку ИКАО на авиационную безопасность

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Теги: проверка, икао, авиационная безопасность



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