Россия прошла проверку ИКАО на авиационную безопасность

С 17 по 28 июня Международная организация гражданской авиации (ИАКО) провела плановую проверку того, насколько безопасно в России организована авиационная деятельность.

"Был осуществлен комплексный аудит системы обеспечения авиационной безопасности в РФ, в том числе практической реализации государственных требований в данной сфере в аэропортах Шереметьево и Пулково", - сообщает пресс-служба Росавиации.

Аудиторы ИКАО "отметили полное соблюдение Россией стандартов ИКАО в области авиационной безопасности, а также высокий уровень обеспечения авиационной безопасности в аэропортах РФ, соответствующий лучшим международным практикам".