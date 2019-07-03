Тюменский "Лидер России" стал советником президента "Запсибкомбанка"

Член правления тюменского "Запсибкомбанка", один из финалистов регионального этапа конкурса "Лидеры России" Руслан Зиннуров сменил должность, став советником президента банка, передаёт корреспондент Накануне.RU.

30 июня был последним днём работы членов правления банка Натальи Рыковой, Андрея Шевелев, Андрея Сидорова, Галины Котовой и Руслана Зиннурова. Со всеми, кроме последнего, договор продлён. Соответствующий протокол за подписью президента банка Александра Сурина размещён на сайте финансового учреждения. В пресс-службе организации Накануне.RU сообщили, что Руслан Зиннуров перешёл на должность советника президента банка и продолжает работу в "Запсибкомбанке".

Напомним, в январе Зиннуров был в числе 10 финалистов регионального этапа конкурса "Лидеры России". Помимо него в список вошли, в частности, представитель правительства Тюменской области Антон Машуков, сотрудник "Газпромнефть-Развитие" Вячеслав Пушкарёв, работник ООО "Пульсар" Святослав Пинигин.