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Экономика Тюменская область
Запсибкомбанк (2009) | Фото:vesti.ru

Тюменский "Лидер России" стал советником президента "Запсибкомбанка"

Член правления тюменского "Запсибкомбанка", один из финалистов регионального этапа конкурса "Лидеры России" Руслан Зиннуров сменил должность, став советником президента банка, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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30 июня был последним днём работы членов правления банка Натальи Рыковой, Андрея Шевелев, Андрея Сидорова, Галины Котовой и Руслана Зиннурова. Со всеми, кроме последнего, договор продлён. Соответствующий протокол за подписью президента банка Александра Сурина размещён на сайте финансового учреждения. В пресс-службе организации Накануне.RU сообщили, что Руслан Зиннуров перешёл на должность советника президента банка и продолжает работу в "Запсибкомбанке".

Напомним, в январе Зиннуров был в числе 10 финалистов регионального этапа конкурса "Лидеры России". Помимо него в список вошли, в частности, представитель правительства Тюменской области Антон Машуков, сотрудник "Газпромнефть-Развитие" Вячеслав Пушкарёв, работник ООО "Пульсар" Святослав Пинигин.

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Тюменский "Лидер России" стал советником президента "Запсибкомбанка"

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Теги: Руслан Зиннуров, Запсибкомбанк, правление



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