Протесты в Грузии – попытка США устроить цветную революцию, - эксперт

Протесты в Грузии были спланированы заранее, полагают эксперты. Грузия долго добивалась проведения в Тбилиси очередной сессии Ассамблеи православия, гарантируя полную безопасность для ее участников, напомнил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Президент фонда "Единения русского и грузинского народа" Владимир Хомерики убежден, что за антироссийскими волнениями в Тбилиси стоят посольства США, управляющие страной. Инцидент с "не тем стулом" на Ассамблее православия – месть за сорванный парад ЛГБТ и попытка устроить цветную революцию в Грузии. Своим мнением эксперты поделились на пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

Грузия долго добивалась проведения в Тбилиси очередной сессии Ассамблеи православия, гарантируя полную безопасность для ее участников, напомнил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"По уставу Ассамблеи православия, председателем является представитель России, генеральным секретарем - представитель Греции. Грузия долго добивалась проведения в Тбилиси очередной сессии, гарантировала полную безопасность, потом эта ситуация с креслом, не туда сел – это все повод. Я думаю, что все это было заранее спланировано оппозицией. То, что произошло потом, всех потрясло, особенно потрясла злобная русофобия. Если послушать, что кричала восставшая молодежь, то я считаю, что это прямое оскорбление нашей страны", - заметил сенатор на пресс-конференции в НСН.

Член Совфеда считает решение президента о прекращении прямого авиасообщения логичным.

"Все понимают, что в целом грузины относятся к русским хорошо, но то, что провокаторы могут использовать ситуацию с приездом наших граждан для какой-то выходки, в том числе с угрозой для здоровья и жизни, этого исключать нельзя. Поэтому было принято такое решение", - добавил Джабаров.

Президент фонда "Единения русского и грузинского народа" Владимир Хомерики убежден, что Грузией правят посольства США. Протесты в Тбилиси – их попытка устроить цветную революцию в стране при поддержке озлобленного на Россию президента.

"У Саломе Зурабишвили была злоба на Россию, СССР, и, к сожалению, эта злоба превалировала, это было видно. Из-за ее необдуманных заявлений пострадали не только грузины и грузинское население, но начались вечерние погромы. Они почувствовали поддержку президента и попытались сделать цветную революцию. В эти же дни пытались провести шествие ЛГБТ, но не получилось: народ вышел, и они сместили свои акценты на эту делегацию", - отметил Хомерики.

"Мы понимаем, что кресло ни при чем, это просто скамейка на которую, очевидно, с умыслом усадили, чтобы дальше развивать эти события: чтобы получить деньги за парад ЛГБТ, который не смогли получить, чтобы заодно в очередной раз лизнуть своим хозяевам в США, и нанести ущерб нашим межгосударственным отношениям", - добавил эксперт.

С тем, что организаторами протестов в Грузии были американцы, согласен и заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма.

"Со времен Хилари Клинтон был запущен механизм противостояния российскому влиянию на медиапространство постсоветских республик. Многим не нравится выравнивание отношений между Россией и Грузией. Мы видели флаги США на фоне грузинских флагов, когда проходило протестное мероприятие. Видели флаги Украины. Какого рожна появились флаги Украины, у Украины своих проблем выше крыши!" - отметил он.

Напомним, 20 июня в Тбилиси начались антироссийские волнения. Поводом стала стартовавшая в Тбилиси Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, которую глава делегации из России, депутат Госдумы Сергей Гаврилов провел в кресле главы парламента. Около тысячи человек устроили акцию протеста у здания парламента с требованиями отставки правительства. Акции протеста продолжились и на следующий день. В результате президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете прямого авиасообщения с Грузией с 8 июля.