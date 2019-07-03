На развитие метро Екатеринбурга выделено более 350 млн рублей: откуда возьмут деньги

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский внес изменения в постановление "Об утверждении муниципальной программы "Развитие Екатеринбургского метрополитена" на 2014-2020 годы". Как передает корреспондент Накануне.RU, документ опубликован на официальном портале городской администрации.

В нем говорится, что изменения вносятся в связи с уточнением объемов финансирования мероприятий программы. Общий объем финансирования составит 351 млн 410 тыс. руб., 250 млн 450 тыс. выделят из бюджета Екатеринбурга. В свою очередь, средства бюджета Свердловской области составят 89 млн 419 тыс. руб. Остальные средства возьмут из нескольких источников.

Напомним, недавно в администрации Екатеринбурга подвели итоги голосования жителей города на тему строительства второй ветки метро. Выяснилось, что она жизненно необходима.

Ранее Александр Высокинский заявлял, что ее строительство городские власти по-прежнему рассматривают как один из ключевых проектов к 300-летию уральской столицы.