СМИ: "Ростелеком" хочет создать в России новую аэронавигационную сеть

"Ростелеком" предложил создать в России новую аэронавигационную сеть, пишут "Ведомости" со ссылкой на чиновников и непосредственных разработчиков проекта. При этом Минтранс, Минобороны и ФСБ пока не могут прийти к согласию по поводу того, как будет реализован проект и кто станет его оператором.

Издание пишет, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ускорить рассмотрение вопроса о концессии для создания новой инфраструктуры, необходимой для современного наблюдения за воздушным пространством, подтвердил человек, близкий к Минобороны.

За новую систему аэронавигации развернулась борьба между концерном "Алмаз-Антей", единственным поставщиком оборудования для госкорпорации по организации воздушного движения, и "Ростелекомом" с его сетью многопозиционных систем наблюдения (МПСН). Оборудование, необходимое для проекта, используется и для военных целей, военные встретили идею передать аэронавигационную систему в концессию в штыки, рассказали человек, близкий к Минобороны, и два человека, близких к разным сторонам проекта сети МПСН, передает "Коммерсант".

Между тем, работа госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД, подведомственна Росавиации) была недавно раскритикована авиаперевозчиками. Так, глава компании "Якутия" Владимир Горбунов заявил, что перевозчики вынуждены буквально "на коленях стоять", чтобы ГК по ОрВД соглашалась обеспечивать рейсы, особенно если речь идет о небольших и отдаленных территориях и аэропортах.

"Никогда, ни на каких заседаниях я не слышу ни слова о "Госкорпорации по ОрВД" - есть такая загадочная корпорация, это управление воздушным движением. Для того чтобы нам летать, нужно на коленях стоять перед этой корпорацией", - заявил Горбунов на парламентских слушаниях в Совете Федерации о регулировании авиаперевозок.