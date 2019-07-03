СМИ: Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге

Погибшие в результате ЧП на Северном флоте подводники служили в войсковой части (в/ч) 45707, которая дислоцируется в Петергофе, пригороде Санкт-Петербурга.

Напомним, 1 июля в Баренцевом море на научно-исследовательском судне ВМФ произошел пожар, в результате погибли 14 российских моряков-подводников. Среди них - семь капитанов 1 ранга и два Героя России.

Часть подчинена Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны. Подразделение имеет статус секретного, пишет "Фонтанка". В открытых источниках оно названо эксплуатантом атомных глубоководных станций.

Офицеры части служат в Североморске, где дислоцированы АПЛ, которые являются носителями сверхмалых подводных лодок, используемые гидронавтами, отмечает "Коммерсант". При этом деятельность подразделения связывают не только с научными исследованиями, но и с разведкой.

По данным из открытых источников, девять капитанов 1-го ранга из данной в/ч были удостоены звания героев России за исследование Арктики и Антарктики. Двое из них погибли при пожаре на глубоководном аппарате.

Как ранее сообщало Накануне.RU, президент Путин отправил министра обороны Сергея Шойгу в Североморск, чтобы на месте разобраться в причинах гибели российских подводников. Глава российского государства также выразил соболезнования семьям погибших подводников.

Шойгу отметил, что судно проводило плановые работы по исследованию морского дна в Баренцевом море, когда возникло возгорание.

Ранее в отдельных СМИ появилась информация о якобы уведомлении норвежского агентства по ядерной опасности про "взрыв газа на подводном аппарате". В министерстве обороны России сообщения опровергли.