Момент падения пьяной девушки с балкона третьего этажа в Кургане попал на видео

В группе "Инцидент Курган" в соцсети "Вконтакте" появилась видеозапись падения девушки с высоты третьего этажа.

ЧП произошло 3 июля в одном из домов в Заозерном микрорайоне, говорится в паблике.

На кадрах видно, как девушка спокойно разгуливает с внешней стороны балкона, ступая по металлическому козырьку. Девушка доходит до соседского балкона, разворачивается, но в какой-то момент отпускает руки и падает на спину.

"По предварительной информации, девушка находилась в нетрезвом состоянии и была заперта дома родственниками. Пытаясь покинуть помещение, она сорвалась с балкона. Пострадавшая получила травмы и находится в больнице", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.



