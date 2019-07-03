Instagram добавил чаты в "сторис"

Instagram представил новый вид стикеров в "сторис". Благодаря опции, которую разработчики назвали "Чатом", подписчики смогут тут же комментировать просматриваемую "историю", сообщает Tech Crunch.

Соцсеть, принадлежащая Facebook, старается развивать опцию чатов, хоть в мае и было объявлено, что Instagram отказывается от разработки приложения Direct, в котором пользователи могли обмениваться сообщениями. Вместо него разработчики сосредоточились непосредственно на Instagram и его текстовых возможностях.