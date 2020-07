Instagram добавил чаты в "сторис"

Соцсеть, принадлежащая Facebook, старается развивать опцию чатов, хоть в мае и было объявлено, что Instagram отказывается от разработки приложения Direct, в котором пользователи могли обмениваться сообщениями. Вместо него разработчики сосредоточились непосредственно на Instagram и его текстовых возможностях.

Introducing the new chat sticker in Stories. Now, there's an easy way to start conversations with a group of friends right from your story. pic.twitter.com/A1An7d9TjJ