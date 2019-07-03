25 Июля 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
(2018) | Фото: правительство.янао.рф

Статистику по долгостроям Ямалу испортили дороги

Власти Ямала прокомментировали данные Счетной палаты о лидерстве региона по объектам незавершенного строительства (ОНС). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства, статистику ямальцам подпортили дороги.

"В число объектов незавершенного строительства в округе попали как крупные, например, участки дороги Салехард – Надым, так и небольшие – реконструкция очистных сооружений, монтаж сети уличного освещения, расширение тротуаров. Часто причинами временной приостановки строительства является необходимость скорректировать проектную документацию, спорные вопросы с подрядчиками, изменение нормативной и законодательной базы", - пояснили в пресс-службе правительства региона.

По информации региональных властей, информация об ОНС в Счетную палату была направлена в начале года. В настоящий момент строительство возобновлено по многим объектам и за несколько месяцев текущего года, общий объем ОНС сократился более чем на миллиард рублей. В частности, в этом году было возобновлено финансирование строительства трех участков дороги Салехард-Надым (с общим объемом незавершенного строительства 12,4 млрд руб.) в рамках программы "Сотрудничество".

Как сообщало Накануне.RU, в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства, в которые вложено 4,048 трлн руб. Счетная палата подсчитала, что стоимость 58 незаконченных строек, которые относятся к ведению региональных властей, составляет 2,9 трлн руб

Рекордсменами по ОНС среди регионов стали Московская область (79,73 млрд руб.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (70,2 млрд руб.). Сообщалось, что в ЯНАО в реестре незавершенных 1 391 объекта, по 193 строительство остановлено более, чем на полгода или законсервировано.

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Статистику по долгостроям Ямалу испортили дороги

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Теги: Счетная палата, долгострои, объекты незавершенного строительства, дороги



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