Статистику по долгостроям Ямалу испортили дороги

Власти Ямала прокомментировали данные Счетной палаты о лидерстве региона по объектам незавершенного строительства (ОНС). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства, статистику ямальцам подпортили дороги.

"В число объектов незавершенного строительства в округе попали как крупные, например, участки дороги Салехард – Надым, так и небольшие – реконструкция очистных сооружений, монтаж сети уличного освещения, расширение тротуаров. Часто причинами временной приостановки строительства является необходимость скорректировать проектную документацию, спорные вопросы с подрядчиками, изменение нормативной и законодательной базы", - пояснили в пресс-службе правительства региона.

По информации региональных властей, информация об ОНС в Счетную палату была направлена в начале года. В настоящий момент строительство возобновлено по многим объектам и за несколько месяцев текущего года, общий объем ОНС сократился более чем на миллиард рублей. В частности, в этом году было возобновлено финансирование строительства трех участков дороги Салехард-Надым (с общим объемом незавершенного строительства 12,4 млрд руб.) в рамках программы "Сотрудничество".

Как сообщало Накануне.RU, в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства, в которые вложено 4,048 трлн руб. Счетная палата подсчитала, что стоимость 58 незаконченных строек, которые относятся к ведению региональных властей, составляет 2,9 трлн руб

Рекордсменами по ОНС среди регионов стали Московская область (79,73 млрд руб.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (70,2 млрд руб.). Сообщалось, что в ЯНАО в реестре незавершенных 1 391 объекта, по 193 строительство остановлено более, чем на полгода или законсервировано.