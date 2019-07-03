Саакашвили взял реванш и нашел для этого надуманный повод, - в Совфеде назвали причины протестов в Грузии

Протесты в Грузии начались из-за внутренних проблем страны и желания бывшего президента Михаила Саакашвили отомстить за неудачу на выборах. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает корреспондент Накануне.RU.

Взрывоопасная ситуация в Грузии стала неожиданностью для первого зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова: с событий 2008 г. прошло 11 лет, а с 2012 г. отношения между странами начали восстанавливаться, напомнил он.

"Ничто не предвещало, но наши грузинские партнеры нас иногда поддевали, вспоминая 2008 г., но вражды не было. Я думаю, что и сейчас нет никакой вражды между россиянами и грузинами. Я отношусь к поколению, которое помнит, что Грузию в СССР любили все. Это очень гостеприимный радушный народ. Грузия добровольно вошла в Россию, по сути Россия спасла Грузию от османского завоевания. Грузия достаточно мирно вышла из состава СССР, когда он перестал существовать. Даже то охлаждение, которое наступило в 90-е - середине нулевых, я считал, что будет временным, а тут такой взрыв", - рассказал Владимир Джабаров на пресс-конференции в НСН.

Причиной волнений в Тбилиси сенатор считает внутренние проблемы страны и желание команды Саакашвили отомстить за неудачи на выборах.

"Первопричиной были внутренние грузинские проблемы – проигравшая оппозиция со стороны Саакашвили, которая проиграла на выборах в парламент и на выборах президента, взяла реванш, нашла для этого надуманный глупый повод", - добавил член Совфеда.

20 июня в Тбилиси начались антироссийские волнения. Поводом стала стартовавшая в Тбилиси Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, которую глава делегации из России, депутат Госдумы Сергей Гаврилов провел в кресле главы парламента. Около тысячи человек устроили акцию протеста у здания парламента с требованиями отставки правительства. Акции протеста продолжились и на следующий день. Задержаны более 300 демонстрантов.