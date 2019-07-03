Премьер Нидерландов обсуждал с Путиным крушение MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 вопрос расследования катастрофы малайзийского Boeing в Донбассе.

Об этом рассказал сам глава голландского правительства. Он отказался раскрыть детали переговоров, сославшись на "чрезвычайную деликатность" темы, сообщает Regnum.

"Я не могу вам сказать, что ответил мне мой собеседник, потому что говорить от его имени было бы неправильно", – сказал Рютте.

19 июня в Нидерландах назвали имена четырех обвиняемых по версии Совместной следственной группы (Joint Investigation Team (JIT), расследующей катастрофу самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing-777 в 2014 году над Донецком.

Представители международной следственной группы пообещали, что потребуют от России допросить подозреваемых в причастности к крушению MH17, но не будут требовать экстрадиции. Суд начнется в марте 2020 года.

При этом представители Объединенной следственной группы, огласив имена обвиняемых, не смогли объяснить, кем и как была установлена принадлежность "Бука", из которого сбили самолет, к России.