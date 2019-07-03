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Политика Приволжский ФО Пермский край
законодательное собрание Пермского края, ЗакСо, Пермский край (2016) | Фото: Накануне.RU

Прикамская оппозиция попытается вернуть прямые выборы глав МСУ

Депутаты Пермского края готовят законопроект о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов. Соавторами поправок выступили ЛДПР и "Справедливая Россия", передает корреспондент Накануне.RU.

Политическая конкуренция - залог успешного развития территорий, принятия правильных управленческих решений, без учета мнения населения этих задач добиться невозможно, объяснил мотивы авторов исполняющий обязанности координатора пермского регионального отделения ЛДПР Константин Бусовиков.

"Существующие конкурсные процедуры по отбору глав МСУ это всего лишь суррогат нормальных демократических выборов. Пора признать этот эксперимент неудачным и вернуть народу прямые выборы глав территорий Пермского края", - сообщил он.

В последний раз инициатива возвращения прямых выборов глав, которые были упразднены в ходе реформы МСУ, рассматривалась в заксобрании в 2018 г. Тогда активисты предложили провести референдум по этому вопросу. Правовое управление сочло формулировку вопроса несоответствующей федеральному законодательству.

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Прикамская оппозиция попытается вернуть прямые выборы глав МСУ

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Теги: реформа МСУ, прямые выборы



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