25 Июля 2020
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Политика Челябинская область
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Бывший замглавы областного минстроя назначен главой администрации района в Магнитогорске

Главой администрации Орджоникидзевского района Магнитогорска назначен бывший первый заместитель министра строительства и инфраструктуры области Владимир Ушаков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Отметим, что с 2006 года по 2014 год Ушаков был заместителем главы Магнитогорска в сфере финансов и экономики. В конце ноября 2017 года Владимир Ушаков досрочно сложил полномочия депутата заксобрания Челябинской области и получил должность и.о. первого замминистра строительства и инфраструктуры. В конце января он избавился от приставки и.о.

В апреле 2019 года Ушаков по собственному желанию покинул пост первого замминистра.

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Бывший замглавы областного минстроя назначен главой администрации района в Магнитогорске

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Теги: Владимир Ушаков, назначение, минстрой, глава района,



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