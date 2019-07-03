Бывший замглавы областного минстроя назначен главой администрации района в Магнитогорске

Главой администрации Орджоникидзевского района Магнитогорска назначен бывший первый заместитель министра строительства и инфраструктуры области Владимир Ушаков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Отметим, что с 2006 года по 2014 год Ушаков был заместителем главы Магнитогорска в сфере финансов и экономики. В конце ноября 2017 года Владимир Ушаков досрочно сложил полномочия депутата заксобрания Челябинской области и получил должность и.о. первого замминистра строительства и инфраструктуры. В конце января он избавился от приставки и.о.

В апреле 2019 года Ушаков по собственному желанию покинул пост первого замминистра.