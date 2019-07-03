Первыми фильм Данилы Козловского о Чернобыльской аварии увидят сотрудники Курской АЭС

Данила Козловский и его команда завершили съемки в городе Курчатове, где расположена Курская АЭС. Известный актер и начинающий режиссер работает над проектом об аварии на Чернобыльской атомной электростанции и ее ликвидаторах.

В честь окончания съемок группа встретилась с жителями города и пообещала, что премьеру проекта в следующем году проведут именно в Курчатове, сообщает Kurskcity.ru.

В Курчатове Козловский снимал две недели, в съемках принимали участие местные жители. Ради съемок некоторых эпизодов в городе даже перекрывали дороги, но горожане отнеслись к этому с пониманием.

На встрече Козловский в очередной раз подчеркнул, что его проект не является "ответом" западным фильмам, в частности, вышедшему недавно мини-сериалу от HBO "Чернобыль".