Названы города России с самым высоким ростом зарплат

Самый высокий рост зарплат в России во втором квартале 2019 года зафиксирован в таких городах как Барнаул (11,6%), Москва (10,9%) и Тюмень (10,2%). Таковы данные исследования компании "Авито", на которые ссылается РИА Новости. Эксперты изучили уровень зарплат в 23 российских городах. Средняя зарплата в исследуемых регионах составила 37 тыс. руб.

Самые высокие средние зарплаты зафиксированы в Москве (57,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (47,4 тыс. руб.) и Екатеринбурге (39,3 тыс. руб.), совсем немного отстает Новосибирск (37,4 тыс. руб.).

В свою очередь, наиболее низкие средние зарплаты зафиксированы в Поволжье: в Тольятти (29,2 тыс. руб.), Волгограде (29,3 тыс. руб.) и Ульяновске (29,4 тыс. руб.).