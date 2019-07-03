25 Июля 2020
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Экономика В России
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

Самый высокий рост зарплат в России во втором квартале 2019 года зафиксирован в таких городах как Барнаул (11,6%), Москва (10,9%) и Тюмень (10,2%). Таковы данные исследования компании "Авито", на которые ссылается РИА Новости. Эксперты изучили уровень зарплат в 23 российских городах. Средняя зарплата в исследуемых регионах составила 37 тыс. руб.

Самые высокие средние зарплаты зафиксированы в Москве (57,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (47,4 тыс. руб.) и Екатеринбурге (39,3 тыс. руб.), совсем немного отстает Новосибирск (37,4 тыс. руб.).

В свою очередь, наиболее низкие средние зарплаты зафиксированы в Поволжье: в Тольятти (29,2 тыс. руб.), Волгограде (29,3 тыс. руб.) и Ульяновске (29,4 тыс. руб.).

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Названы города России с самым высоким ростом зарплат

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Теги: зарплата, рейтинг, россия, рост



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