Прокурор заявил отвод судье в процессе по уголовному делу о поджоге на стройплощадке Томинского ГОКа

В Челябинске начался процесс по уголовному делу о поджоге на стройплощадке Томинского ГОКа. На заседании прокурор заявил отвод судье, который в прошлом году уже рассматривал это дело, передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание отложено на 11 июля, где и будет решен вопрос об отводе судье Сосновского районного суда.

"Сразу же как только приступили, прокурор говорит, что у него есть отвод судье. Я удивился. Наше мнение еще не спросили, потому что у Гамиля адвоката не было в заседании. Отложили на 11 июля. С адвокатами соберемся и выскажемся", - сообщил Накануне.RU лидер "Стоп-ГОК" Василий Московец.

Других ходатайств на заседании заявлено не было.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент с поджогом дров на промплощадке строительства Томинского ГОКа, в ходе которого был задержан Гамиль Асатуллин, произошел в ночь на 11 сентября 2017 года. Сотрудники охраны предприятия и полицейские задержали тогда Гамиля Асатуллина и Евгения Медведева, которые якобы пытались сжечь складированные дрова. В движении "Стоп-ГОК" заявили о провокации. В сентябре апелляционная инстанция Челябинского областного суда вернула уголовное дело прокурорам.

В декабре Василию Московцу предъявили обвинение в подстрекательстве к хулиганству.