Канада не будет выдавать визы жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Власти Канады намерены не впускать в страну жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила глава МИД страны Христя Фриланд.

Она назвала выдачу российских паспортов жителям Донбасса "актом агрессии против Киева".

Паспорта РФ, полученные гражданами ДНР и ЛНР, по мнению Фриланд, нельзя считать документом, сообщает Regnum.

Канадский дипломат заявила, что если кто-то из жителей ДНР или ЛНР планирует ехать в Канаду, они должны использовать украинские паспорта.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", дающий право на это жителям ДНР и ЛНР, имеющим паспорт республик.

Правительство Украины решило объявить гражданство РФ у жителей ДНР и ЛНР "недействительным" и будет лишать всех соцвыплат тех, кто принял российское гражданство.

Европейский совет ранее допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.