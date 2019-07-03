В Египте нашли загадочные мумии, поставившие в тупик археологов

Археологи нашли несколько десятков странных мумий в районе некрополя Сакарра, что под Каиром.

Как рассказала руководитель раскопок - доктор Камилла Курашкевич из Варшавского университета, мумии обнаружили в траншее на глубине около 20 метров вблизи древнейшей пирамиды Джосера. Большая часть их них была найдена в песке, а возраст достигает почти двух тысяч лет.

Любопытно, что гробы и забальзамированные тела были украшены странными символами, совсем нехарактерными для египтян. По словам Курашкевич, некоторые из изображений не являются иероглифическими знаками и не составляют связный текст.

Археологи отмечают, что многие мумии сохранились очень плохо, хотя и прошли все этапы бальзамирования, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года в Национальном центре онкологии им. Блохина на юге Москвы обнаружили мумии неизвестных людей. В Следственном комитете установили, что предположительная давность наступления их смерти - более 10 лет назад.