Доверчивый курганец купил на улице у незнакомца поддельные монеты из "золота" и "серебра"

Курганец стал жертвой мошенника из-за собственной доверчивости. На улице к нему подошел незнакомец и предложил купить золотые и серебряные монеты.

Мужчина не растерялся и предложил дойти до ломбарда, где эксперт посмотрит товар и скажет, настоящие ли монеты или нет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Придя в ломбард, продавец незаметно подсунул эксперту настоящую монету, тем самым убедив покупателя в том, что все монеты являются настоящими. Доверчивый мужчина согласился на сделку и отдал за "драгоценности" два дорогих сотовых телефона общей стоимостью более 200 тыс. руб.

"После покупки потерпевший отнес остальные монеты в ломбард и выяснил, что все они практически ничего не стоят", - добавили в полиции.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.