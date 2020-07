Бразилия выбила Аргентину из Кубка Америки, Месси со сборной снова без титула

В матче 1/2 финала пентакампеоны обыграли сборную Аргентины со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Габриэл Жесус (19-я минута) и Роберто Фирмино (71-я).

Бразильцы выбивают "альбиселесте" из плей-офф Кубка Америки в пятый раз подряд (1995 и 1999 - 1/4 финала, 2004 и 2007 - финал, 2019 - 1/2 финала).

Отметим, что лидер сборной Аргентины Лионель Месси не выигрывает трофеев со сборной с 2008 года (Олимпийские игры в Пекине), при этом обладатель пяти "Золотых мячей" никогда не побеждал на Кубке Америки и три раза проигрывал в финале турнира (2007, 2015, 2016).

"Messi cospe no gramado que tanto criticou"



