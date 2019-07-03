Роспотребнадзор предложил ввести календарь прививок для пожилых людей

Роспотребнадзор предлагает создать календарь прививок для людей старшего возраста, чтобы в том числе обеспечить рост средней продолжительности жизни в России, сообщила руководитель ведомства, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

В ведомстве напомнили, что одной из целей нацпроекта "Демография" является рост продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году.

"Учитывая, что стоит задача увеличения средней продолжительности жизни и удельный вес населения старшего возраста растет и будет расти, предложения по разработке национального календаря для людей этого возраста – наша задача. Как защищать людей старшего возраста с помощью прививок от различных инфекционных угроз – такая задача поставлена перед учеными научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора, и я уверена, что она будет в скором времени решена", – отметила Анна Попова.

Руководитель Роспоторебнадзора напомнила, что на сегодняшний день национальный календарь прививок в первую очередь ориентирован на детей, и только недавно в него была внесена вакцинация от кори для граждан до 55 лет, входящих в группы риска.