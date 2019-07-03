В Екатеринбурге горела бывшая школа

В Екатеринбурге произошел пожар в бывшей школе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании на улице Котельникова поступил поздно вечером 2 июля: на площади в 30 кв.м полыхал строительный мусор на первом этаже неэксплуатируемого здания школы.

В тушении были задействованы шесть единиц пожарной техники и 20 человек личного состава. В 23 часа по местному времени открытое горение удалось ликвидировать.

Точная причина пожара сейчас устанавливается.