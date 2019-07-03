Девять пропавших во время наводнения в Иркутской области найдены живыми
Девять пропавших во время наводнения в Иркутской области найдены живыми, сообщает ГУМЧС по региону.
Продолжаются поиски восьми человек, передает "Интерфакс".
Число погибших в наводнении во вторник достигло 18 человек.
Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, 17 человек утонули, один - погиб от переохлаждения. Все погибшие опознаны.
Напомним, подтопление территорий в регионе началось из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район.
Ранее специалисты провели анализ погодных и климатических факторов, которые привели к паводкам в регионе. Как выяснилось, в области произошла уникальная ситуация.
Накануне Роскосмос опубликовал спутниковые снимки тех районов Иркутской области, в которых сложилась критическая ситуация с паводком. Фотографии сделаны в интересах МЧС России, с которым корпорация "взаимодействует и оказывает оперативную информационную поддержку с помощью группировки зондов".