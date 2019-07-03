Девять пропавших во время наводнения в Иркутской области найдены живыми

Девять пропавших во время наводнения в Иркутской области найдены живыми, сообщает ГУМЧС по региону.

Продолжаются поиски восьми человек, передает "Интерфакс".

Число погибших в наводнении во вторник достигло 18 человек.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, 17 человек утонули, один - погиб от переохлаждения. Все погибшие опознаны.

Напомним, подтопление территорий в регионе началось из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район.

Ранее специалисты провели анализ погодных и климатических факторов, которые привели к паводкам в регионе. Как выяснилось, в области произошла уникальная ситуация.

Накануне Роскосмос опубликовал спутниковые снимки тех районов Иркутской области, в которых сложилась критическая ситуация с паводком. Фотографии сделаны в интересах МЧС России, с которым корпорация "взаимодействует и оказывает оперативную информационную поддержку с помощью группировки зондов".