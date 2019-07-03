25 Июля 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
счастье не за горами (2016) | Фото: rasfokus.ru

Пермь может затопить: в городе из-за сильных дождей введен режим повышенной готовности

В Перми из-за непрекращающихся дождей введен режим повышенной готовности, передает корреспондент Накануне.RU.
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Глава Перми Дмитрий Самойлов провел внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Причиной проведения заседания стали неутешительные прогнозы Росгидрометцентра: в ближайшие дни солнечной погоды пермякам ждать не приходится: ожидаются дожди, местами грозы.

Из-за неблагоприятных погодных условий существует риск возникновения техногенных пожаров, аварий на коммунальных системах, повышение уровня воды в реках. В режим повышенной готовности были переведены все силы муниципального звена.

погода, прогноз, дожди, Пермь(2019)|Фото: Накануне.RU

Представитель"РусГидро-"КамГЭС" заявил о готовности организации к оперативным действиям в случае возникновения ЧС и отметил, что оборудование филиала работает в штатном режиме, ведется мониторинг гидрологической обстановки. О готовности оперативно устранять аварии сообщили также представители сетевых компаний.

Дмитрий Самойлов поручил каждый день докладывать ему о ситуации в Перми.

Отметим, что в минувшие выходные в Перми уже произошел небольшой потоп - из-за дождя залило улицу Малково. Видеозаписью в социальных сетях поделился местный житель. Горожане отметили, что топило Пермь всегда, причем не только улицу Малково, и опубликовали также свои фотографии залитых водой улиц.

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Пермь может затопить: в городе из-за сильных дождей введен режим повышенной готовности

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Теги: Режим повышенной готовности, Пермь, Дмитрий Самойлов, дожди, неблагоприятные погодные условия, потоп, погода



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