25 Июля 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Ямале мастер "Севернефтегазпрома" оштрафован за смерть подчинённого

Суд наказал мастера "Севернефтегазпрома" за смерть коллеги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, 26 февраля в 130 км от села Красноселькуп, на территории Южно-Русского месторождения, четверо рабочих-вахтовиков компании "Севернефтегазпром" наращивали опоры трубопровода водотеплоснабжения. В процессе работ трубопровод сорвался с нескольких опор и обрушился на 35-летнего слесаря. Он погиб на месте. Вина мастера, возглавлявшего бригаду, была в том, что он не обеспечил безопасность и технологическую последовательность работ, а также не следил за использованием подчинёнными необходимых инструментов.

Поскольку он впервые совершил подобное преступление и компенсировал вред вдове погибшего, мастеру назначен судебный штраф в 50 тыс. руб..

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На Ямале мастер "Севернефтегазпрома" оштрафован за смерть подчинённого

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Теги: Южно-Русское месторождение, слесарь, Севернефтегазпром, мастер, бригада, приговор, штраф



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