На Ямале мастер "Севернефтегазпрома" оштрафован за смерть подчинённого

Суд наказал мастера "Севернефтегазпрома" за смерть коллеги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, 26 февраля в 130 км от села Красноселькуп, на территории Южно-Русского месторождения, четверо рабочих-вахтовиков компании "Севернефтегазпром" наращивали опоры трубопровода водотеплоснабжения. В процессе работ трубопровод сорвался с нескольких опор и обрушился на 35-летнего слесаря. Он погиб на месте. Вина мастера, возглавлявшего бригаду, была в том, что он не обеспечил безопасность и технологическую последовательность работ, а также не следил за использованием подчинёнными необходимых инструментов.

Поскольку он впервые совершил подобное преступление и компенсировал вред вдове погибшего, мастеру назначен судебный штраф в 50 тыс. руб..