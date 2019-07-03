В Москве обокрали известного ведущего ВГТРК

Неприятность произошла 30 июня в Москве. Ведущий радио "Маяк" (ВГТРК) Андрей Будберг поехал домой с работы на такси. Уже подъехав к дому, журналист обнаружил, что у него исчез телефон, а через час со счета Андрея пропали 130 тыс. руб., передает "Комсомольская правда".

"В полицию обратился 58-летний радиоведущий компании ВГТРК Андрей Будберг. Мужчина пояснил правоохранителям, что вернулся домой с работы около полуночи 30 июня и обнаружил пропажу своего телефона iPhone 7. Спустя 40 минут после обнаружения пропажи с банковского счета Андрея исчезли 130 тыс. руб. Последний раз свой телефон он видел на столе на рабочем месте", - рассказал КП источник в правоохранительных органах

Общий ущерб от действий неизвестного составил 175 тысяч рублей. В настоящий момент полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившегося.