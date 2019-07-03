25 Июля 2020
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Экономика В России
Авиационный комплекс имени С.В.Ильюшина (2016) | Фото: ilyushin.org

"Ничего массового нет": глава "Ильюшина" считает, что на его предприятии нет сокращений

Глава "Ильюшина" (входит в ОАК) Юрий Грудинин заявил, что никаких массовых увольнений и сокращений в компании, по его мнению, нет. "Я не читаю эту прессу. Ничего массового нет, так что обращайтесь к ним (СМИ. — прим. ред.), где они брали эту информацию", - цитирует РИА Новости Грудинина.
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В пресс-службе "Ильюшина" сообщили, что идет настройка профессиональной команды предприятия. "Сокращается количество уровней управления. Поэтому ряд менеджеров и представителей административного аппарата покидают свои посты. При этом конструкторский потенциал сохраняется в полном объеме. Главные конструкторы и инженерные команды по всем ключевым программам продолжают работу", — сказали там.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что ряд топ-менеджеров и сотрудников ПАО "Ильюшин" уволились из компании. В частности, "Ил" покинули заместители гендиректора экономического и юридического блоков, а также топ-менеджеры, курировавшие проекты самолетов Ил-112, Ил-276 и Ил-96.

"В "Иле" массовое увольнение сотрудников и топ-менеджмента. Уволилось более 80 человек, в том числе ушли замы по экономике, по юридическим вопросам, кадрам, маркетингу, а также руководители проектов по Ил-112, Ил-276 и Ил-96", - сказал он.

20 апреля 2019 года в "Ильюшине" сменилось руководство - Юрий Грудинин, руководивший ранее предприятием ПАО "ТАНТК имени Г. М. Бериева", сменил на посту генерального директора Алексея Рогозина. "Ильюшин" является одним из ведущих предприятий ОАК, а та, в свою очередь, в этом году переходит в "Ростех".

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"Ничего массового нет": глава "Ильюшина" считает, что на его предприятии нет сокращений

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Теги: юрий грудинин, ильюшин, оак, массовые сокращения



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Ранее 02.07.2019 16:41 Мск СМИ: В "Ильюшине" - массовая "оптимизация", уволилось более 80 человек

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