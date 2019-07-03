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Евгения Чудновец (2017) | Фото: youtube.com

В Серове на довыборы в Госдуму выдвинулись шесть человек

Высший совет ЛДПР выдвинул Евгению Чудновец кандидатом на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу №174.

Она уже переехала в Серов и работает по жалобам горожан. Чудновец стала известна в 2016 году, когда Катайский районный суд Курганской области осудил ее на полгода колонии общего режима за репост видеозаписи, на которой сотрудники детского лагеря издеваются над мальчиком. Суд признал ее виновной в распространении детской порнографии. Приговор вызвал широкий общественный резонанс. 6 марта 2017 года областной суд отменил его. В 2017 году Чудновец планировала участвовать в выборах губернатора Свердловской области от Интернациональной партии России. Однако облизбирком отказал ей в регистрации из-за отсутствия подтверждающих выдвижение документов.

Ранее стало известно о выдвижении по Серовскому округу олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина от партии "Единая Россия". Кандидатом от "Партии роста" стал уральский бизнесмен Сергей Капчук, входивший в "список Титова". КПРФ выдвинула депутата думы Качканара Габбаса Даутова, "Справедливая Россия" — фельдшера скорой помощи из Новой Ляли Алексея Коровкина, партия "Яблоко" — заместителя председателя реготделения Ирину Скачкову.

Кандидаты от партий могут выдвигаться до 23 июля, самовыдвиженцы — до 12 июля. Все необходимые документы они должны предоставить в региональный избирком Свердловской области до 24 июля, сообщает "Коммерсант".

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В Серове на довыборы в Госдуму выдвинулись шесть человек

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Теги: Серов, выборы, Чудновец



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