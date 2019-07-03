Россиянин арендовал на день рождения телешоу "Форт Боярд"

Металлургический магнат из России, имя которого не называется, арендовал на день своего рождения знаменитое телешоу "Форт Боярд".

По данным французского издания Le Parisien, мужчина таким образом решил отпраздновать свое 50-летие. Данные о личности бизнесмена и сумме сделки не сообщаются.

Известно, что россиянин и его гости праздника под присмотром технической команды шоу проходили испытания в крепости у побережья Франции, сообщает "Рен ТВ".

Строительство форта велось с 1801 по 1857 год. Он предназначался для защиты военных верфей города Рошфор от возможных атак британского флота.