25 Июля 2020
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Анапа, пляж, море, Сочи (2016) | Фото:https://new.vk.com/id301816669

В Анапе введен запрет на купание в Черном море

Власти Анапы запретили купание в Черном море.

Запрет, который начал действовать 1 июля, связан с опасным донным течением, которое местные жители называют "тягун". Данное природное явление, как правило, происходит в первую декаду июля в прибрежных водах.

Как сообщил начальник Управления гражданской обороны и защиты населения администрации Анапы Сергей Семерков, донные течения наблюдаются на протяжении последних 5-6 лет.

Пока же власти города ждут штиля. По предварительным данным, это произойдет после 9 июля, сообщает телеканал "360".

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В Анапе введен запрет на купание в Черном море

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Теги: Анапа, Черное море, купание



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