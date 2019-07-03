В Анапе введен запрет на купание в Черном море

Власти Анапы запретили купание в Черном море.

Запрет, который начал действовать 1 июля, связан с опасным донным течением, которое местные жители называют "тягун". Данное природное явление, как правило, происходит в первую декаду июля в прибрежных водах.

Как сообщил начальник Управления гражданской обороны и защиты населения администрации Анапы Сергей Семерков, донные течения наблюдаются на протяжении последних 5-6 лет.

Пока же власти города ждут штиля. По предварительным данным, это произойдет после 9 июля, сообщает телеканал "360".