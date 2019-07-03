Сроки завершения строительства ЦКАД перенесли на 2021 год

Сроки завершения строительства Центральной кольцевой автодороги официально перенесли на 2020-2021 годы.

Распоряжение об этом подписал глава кабмина Дмитрий Медведев. Также стало известно, что стоимость строительства увеличилась с 313,270 до 315,864 млрд руб. Разница будет покрыта из собственных средств "Автодора", а также за счет средств инвесторов.

Первоначально предполагалось, что строительство ЦКАД закончится в 2018 году, однако затем сроки перенесли на 2019 год, сообщает ТАСС.

В марте текущего года стало известно о том, что на строительство Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребуются дополнительные средства из федерального бюджета.

"Автодор" обнаружил 11 проблемных точек, способных помешать движению на "собянинском" проекте. Ориентировочно речь идет о 44 - 45 млрд рублей. Окончательная сумма станет известна после того, как проект пройдет Главгосэкспертизу.

Устранить узкие места на ЦКАД придется, поскольку в противном случае четырехполосная кольцевая дорога не справится с планируемым грузопотоком.