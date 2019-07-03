25 Июля 2020
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Экономика В России
(2006) | Фото: Накануне.ru

Роспотребнадзор предложил маркировать минералку

Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду.

Как предполагается, это предотвратит производство и оборот контрафактной продукции в стране.

Предложение ведомства направлено в Минпромторг. Сегодня в стране в обязательном порядке маркируют табак, духи, обувь, шины, фотокамеры и прочие товары. Двухмерный код наносится на упаковку и содержит такие данные о продукции, как наименование, производитель, дата, время и место выпуска, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2020 года маркировка цифровыми кодами с криптозащитой станет обязательной для всех фармацевтических компаний. Как сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, единая для всей страны система "Честный знак" позволит отслеживать движение каждой упаковки любого лекарства по всей цепочке - от производителя к дистрибьюторам и далее - в аптечные сети и медицинские учреждения.

По словам представителей фармацевтических компаний, уже присоединившихся к системе, внедрение маркировки обходится в 100 млн руб. В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 коп., а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 руб.

В июне стало известно, что осенью Росстандарт примет ГОСТ для маркировки продуктов так называемым светофором: цветовая маркировка на упаковке будет информировать покупателя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. Красный цвет будет означать, что их содержание существенно превышает норму.

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Роспотребнадзор предложил маркировать минералку

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Теги: Роспотребнадзор, минеральная вода, маркировка



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Ранее 24.07.2019 03:08 Мск Маркировка минералки начнется в 2020 году
Ранее 23.07.2019 00:17 Мск Более четверти питьевой воды в магазинах - подделка
Ранее 09.07.2019 03:12 Мск Матвиенко: 80 процентов продаваемой минералки - контрафакт

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