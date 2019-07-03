Счетная палата: незавершенные стройки обошлись бюджету в 4 трлн рублей

Счетная палата обнаружила 62,6 тыс. объектов незавершенного строительства, среди которых - детские сады, школы, университетские кампусы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры.

По данным ведомства, к началу текущего года в эти объекты вложено 4,048 трлн руб. бюджетных средств. При этом на государственные стройки, которые приостановлены более чем на шесть месяцев, или вовсе законсервированы (более 4 тыс. таких объектов) направили 260 млрд руб.

При этом 2,9 трлн руб. приходится на региональные стройки. "Рекордсменами по ОНС здесь являются Московская область (79,73 млрд руб.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (70,2 млрд руб.)", — говорится в сообщении Счетной палаты России.

В настоящее время ведомство готовит письмо на имя президента РФ, в котором сообщит о системных недостатках в этой сфере и предложит решения, сообщает "Прайм".