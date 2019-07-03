ФАС проверит рынок мяса из-за сообщений о возможном росте цен

Федеральная антимонопольная служба намерена изучить рынок мяса из-за возможного роста цен на мясную продукцию.

Как сообщил замглавы ведомства Андрей Цыганов, "если рост цен на корма обусловлен объективными обстоятельствами, то это одна история, и если он правильно отражается в цене на мясо".

2 июля представители отраслевых ассоциаций сообщили, что реализация рекомендаций Минфина по доначислению импортерам кормовых добавок НДС за последние три года обойдется животноводческому сектору не менее чем в 4 млрд руб. и приведет к росту стоимости мясной продукции для конечного потребителя, сообщает РИА "Новости".

Весной российский зерновой союз направил обращение на имя зампредседателя правительства Алексея Гордеева с просьбой разобраться в ситуации с НДС, которая, по мнению авторов письма, может завершиться банкротством импортеров кормов для сельскохозяйственных животных и негативно отразиться на стоимости продукции животноводства в стране.

Российский экономист Никита Кричевский прокомментировал сообщения о предстоящем подорожании мяса. По мнению эксперта, этот рынок "сильно нагрет".

Сегодня стало известно, что цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10% - об этом заявили представители Национальной кормовой ассоциации. Так, свинина, говядина и мясо птицы подорожают, если импортерам кормовых добавок придется доплатить НДС за последние три года.

Как отметил Кричевский, рост внутреннего производства и спрос стагнируют, а личные подсобные хозяйства и фермеры уже разорены под видом борьбы с африканской чумой свиней. По мнению экономиста, свою роль здесь играет и то, что сейчас господдержка малых форм хозяйствования на производство свинины не ведется.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году в России следует ожидать повышения цен на ряд продуктов.