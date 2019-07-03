Ученые узнали о причинах иркутского наводнения

Специалисты географического факультета Иркутского государственного университета провели анализ погодных и климатических факторов, которые привели к паводкам в регионе.

Как выяснилось, в области произошла уникальная ситуация, при которой в западной части региона наблюдалось взаимодействие сразу трех воздушных масс — арктической, субтропической и крайне редкого в регионе влажного воздуха с Тихого океана.

Кроме того, 25 и 26 июня в Иркутскую область пришел тропический циклон, а также холодный циклонический вихрь. По мнению экспертов, из-за глобальных изменений климата подобные стихийные бедствия могут повториться в будущем, сообщает Lenta.ru.

Напомним, подтопление территорий в регионе началось из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район, уничтожено более 1200 жилых домов. Сообщается о 16 погибших. При этом судьба еще девяти человек остается неизвестной, среди них один ребенок. Пострадавшими числятся 760 человек, из которых 155 пришлось госпитализировать.

Минобороны сообщило, что направило в зону затопления оперативную группу войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Эпидемиологическая ситуация в области может обостриться после схода воды. Минобороны направило в зону затопления оперативную группу войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).