Голикова призналась, что Россия катастрофически теряет население

Естественная убыль населения России за четыре месяца текущего года составила 149 тыс. человек.

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Россия катастрофически теряет население. "Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность", - сказала она.

По словам Голиковой, многие российские регионы сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как дорожно-транспортные происшествия, чтобы показать "лучшую статистику".

"В какой-то момент занижение стало невозможным, потому что критически стали расти группы прочих заболеваний и "группы заболеваний, от которых не умирают".

"Например, Воронежская область демонстрировала показатель повышения смертности от онкологии за 2018 год по сравнению с 2017 годом на 1,2%, а за четыре месяца [2019 года] - на 20%. Ивановская область демонстрировала нам увеличение за четыре месяца [2019 года количества] смертей от сердечно-сосудистых заболеваний на 35,9%", - сказала Голикова, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, население России может уменьшиться, пробив нижнюю границу в 100 млн человек.

Как говорится в докладе ООН, посвященном демографической ситуации в мире, это может произойти к 2078 году. Согласно пессимистическому прогнозу, число проживающих в РФ человек может упасть почти на треть: со 145 млн до 99,7 млн. Оптимистичный сценарий предполагает, что население страны увеличится к концу века до 160 млн человек.

Как следует из документа организации, в настоящее время соотношение мужчин и женщин в России — 86,4 на 100. Незначительный рост этого показателя ожидается лишь к 2060 году, когда число мужчин на 100 женщин может составить 90,2 человека.

Также эксперты прогнозируют, что население России будет стареть. В настоящий момент медианный возраст жителя страны составляет 39,6 года. Как ожидается, он увеличится до 44 лет. Это может произойти к 2035 году.