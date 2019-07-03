Экс-губернатора Хорошавина снова доставили на Сахалин

Бывший глава Сахалинской области Александр Хорошавин, которого ранее этапировали в Хабаровск, привезли обратно в Южно-Сахалинск.

Как сообщил адвокат бывшего чиновника Евгений Балабас, его подзащитный находится в следственном изоляторе. "Он рассказал, что его без всяких объяснений привезли в СИЗО Хабаровска, где он пробыл неделю, а потом также без объяснений увезли обратно. Что это было - мы не знаем", - сказал правозащитник.

Балабас сообщил, что направил обращения по этому поводу в УФСИН и следствию, но ответа пока не получил, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 24 июня бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина отправили в колонию строгого режима. Чиновник был задержан 3 марта 2015 года по обвинению в создании в 2009 году организованной преступной группы для получения взяток, общая сумма которых составила более 522 млн руб.

В 2018 году суд приговорил Хорошавина к 13 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей.

В Общественной палате ранее заявляли, что экс-губернатора Сахалина содержат в колонии без кондиционера, дивана и холодильника. Член ОП Дмитрий Носов описал условия содержания в СИЗО как "нормальные", в отличие от посещенного им ранее следственного изолятора в Ростове-на-Дону.