В Минобороны РФ не подтвердили информацию о "взрыве газа" на подводном аппарате

В министерстве обороны России опровергают сообщения о якобы уведомлении норвежского агентства по ядерной опасности о "взрыве газа на подводном аппарате".

По информации российского военного ведомства, в территориальных водах РФ 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков.

Ранее в отдельных СМИ появилась информация о якобы уведомлении норвежского агентства по ядерной опасности про "взрыв газа на подводном аппарате".

"Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось", - отметили в Минобороны, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Путин отправил Шойгу в Североморск, чтобы на месте разобраться в причинах гибели российских подводников. Глава российского государства также выразил соболезнования семьям погибших подводников.

1 июля в Баренцевом море на научно-исследовательском судне ВМФ произошел пожар, в результате погибли 14 российских моряков-подводников. Среди них - семь капитанов 1 ранга и два Героя России.

Шойгу отметил, что судно проводило плановые работы по исследованию морского дна в Баренцевом море, когда возникло возгорание.