Регионы лишатся специалистов? В России дорожает высшее образование

Высшее образование в России подорожало на 15-19% по сравнению с прошлым годом, такие данные приводит Росстат и Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). С учетом недавних слухов о сокращении бюджетных мест в российских вузах ряд экспертов делают неутешительные выводы о грядущей нехватке специалистов в регионах. Однако есть и полярное мнение: в переводе на условные единицы нынешняя стоимость обучения в вузах соразмерна стоимости обучения в СССР, а платное образование – это благо, дающее абитуриентам с не самой высокой успеваемостью стать новыми Циолковскими и Кулибиными. Эксперты поделились своими прогнозами на пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

Почти 69 тыс. руб. составляет средняя стоимость семестра в российском вузе, это на 19% выше, чем в прошлом году, согласно данным ЕМИСС. Росстат сообщает об увеличении на 15%. При этом количество бюджетных мест в вузах ежегодно сокращается, а недавно в СМИ появились сведения о сокращении бюджетных мест на 17% к 2024 г. при росте числа абитуриентов.

Такая ситуация создаст дефицит кадров в регионах, уверен руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков.

"Весь цивилизованный мир движется в обратном направлении, большинство стран наоборот идет по пути предоставления бесплатного высшего профессионального образования. Связано это с тем, что доля финансирования образования в целом у нас снижается, система СПО передана на региональный уровень", - заявил Сергей Комков на пресс-конференции в НСН.

Чтобы выполнить указ президента об уровне зарплаты преподавателей не ниже 200% от средней зарплаты по региону, вузам приходится набирать "договорников" – студентов, обучающихся на платной основе, по необходимости увеличивая их количество и стоимость обучения, добавил профессор.

"В системе высшего образования и среднего в частности мы получим неприглядную картину, и это может сказаться на нехватке кадров в регионах. Если в центральных городах у населения все-таки есть возможность платить такие деньги, то в небольших региональных городах возможности платить за обучение не будет в ближайшее время. Это приведет к тому, что региональные вузы потихонечку будут закрываться и подготовка специалистов там потихонечку будет сокращаться. И регионы останутся у нас без квалифицированных кадров. А это для России трагедия", - подчеркнул Сергей Комков.

Президент ассоциации негосударственных вузов, ректор Российского нового университета Владимир Зернов, напротив, успокоил – нынешняя стоимость обучения сопоставима с расценками СССР.

"Если в стране инфляция, то цены будут расти, но если цены перевести на условные единицы и посмотреть на ситуацию, которая была 25 лет назад, то мы увидим, что ситуация была такая же. Самые крупные стоимости вообще не изменились – это Иннополис и ведущие вузы", - сообщил он.

Эксперт напомнил, что в Иннополисе, где стоимость обучения составляет 1,5 млн руб. в год, практически никто за себя не платит: студенты получают гранты. Владимир Зернов убежден, что главное – не стоимость образования, а результат – квалификация выпускников.

"Но у нас есть полмиллиона бюджетных мест – то, чего ни в одной стране нет!" – заявил ректор "нового университета" и привел в пример Китай и Индию. Платили за обучение в вузах и в СССР, добавил он.

"Стоимость образования в советских вузах, например, педагогических, составляла 3-4 тыс. руб., это 5-8 тыс. долларов в год. В элитных, технических вузах – десятки тысяч долларов. Но что в итоге? На Западе я не встречал ни одного своего коллеги, который не работал бы по специальности", – пояснил Зернов.

"В Китае и Индии семьи получают дотацию из бюджета", – поправил Сергей Комков.

В вузах с самым дорогим образованием стоимость обучения достигает 500-600 тыс. руб. в год. "Если перевести на условные единицы, получится восемь условных единиц в год, это вполне сопоставимо со стоимостью средних стран. Это примерно столько же, сколько в средних хорошо зарекомендовавших учебных заведениях Китая и Индии", – добавил Зернов.

Вузы не могут не повышать стоимость обучения, это делается ради выполнения указа президента, подтвердила проректор Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая. Расходы на оплату труда преподавателей составляют 70% всех расходов вуза.

"Мы вынуждены устанавливать стоимость, которая соответствует инфляционным тенденциям в стране. Было бы странно, если бы мы при том, что повышается оплата труда и цены на транспортные, командировочные расходы, оставляли бы цену без изменения. Мы в тисках меду себестоимостью программ и тем, что сильно повышать мы их не можем", – сказала она.

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ заявила, что несогласна с тезисом о том, что все образование надо сделать бесплатным. Платное образование дает возможность выбора тем, кто не прошел на бюджет, и не оставляет таких абитуриентов "за бортом", – пояснила Светлана Брюховецкая.

"Если мы не дадим им возможность получить образование хотя бы платно, то лишимся новых Циолковских и Кулибиных. Возможность выбора прослеживается лучше, если существует платное обучение", – аргументировала она.

При этом Брюховецкая опровергла слухи о том, что к новому учебному году стоимость обучения может подняться еще больше: по закону вузы устанавливают контрольные цифры приема к июню и не имеют права менять их до следующего года.

Чтобы не бояться бесплатного высшего образования, нужно создать такую экономическую систему, при которой самыми востребованными кадрами будут выпускники средних профессиональных учреждений, считает Сергей Комков.

"Мы почему-то думаем, что, как только мы обеспечим бесплатное высшее образование, все ринутся за дипломами. Возможно, на первых парах так и случится. Надо подготовиться. В Чехии, например, создана система средних специальных учреждений и такая система хозяйства, что востребованы в первую очередь специалисты со средним специальным образованием. Им не нужно идти за дипломами высшего образования, они не идут в вузы", – рассказал профессор.

Россия, напротив, систему СПО утратила, и в результате выпускники вузов "сидят с дорогущими дипломами и не знают, куда их девать".

"Надеюсь, что мы восстановим систему СПО, и в вузы будут поступать те, кому реально надо получать высшее профессиональное образование, те, кому нужно будет дальше продвигать науку, производство и становиться специалистами с высшими профессиональными знаниями", – заключил Комков.