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Олег Коршунов (2017) | Фото:ТАСС

Бывшему замдиректора ФСИН дали семь лет заключения за "обувные" махинации

Бывшему заместителю директора ФСИН России Олегу Коршунову вынесли приговор. Об этом Накануне.RU сообщили в СКР.

Следствием и судом установлено, что Коршунов и генеральный директор ООО Торгово-промышленная компания "ДАЦЕ Групп" Смбат Арутюнян в 2015 году вступили в преступный сговор на хищение денежных средств, выделяемых в 2016 году на закупку обуви для нужд ФСИН России. Для афер использовались площадки в городе Липецке, а также Пермском и Красноярском краях. На самом деле производство должно было вести ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России. Ущерб составил 263 млн руб.

Коршунову назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Расследование уголовного дела в отношении Коршунова по другим эпизодам преступлений продолжается. Напомним, также следствие установило, что экс-замдиректора ФСИН в 2015-2016 годах организовал заключение двух госконтрактов - на поставку ГСМ и продуктов питания по завышенным ценам.

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Бывшему замдиректора ФСИН дали семь лет заключения за "обувные" махинации

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Теги: Олег Коршунов, ФСИН



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