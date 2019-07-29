На заводе УГМК на Среднем Урале погибла работница из-за взрыва баллона

Трагедия случилась сегодня на Среднеуральском медеплавильном заводе (СУМЗ, входит в УГМК).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, около 16.20 произошел хлопок кислородного баллона в кислородно-компрессорном цехе участка наполнения баллонов.

В результате погибла работница 1988 г.р. Предварительно, погибшая работала на предприятии наполнителем баллонов-водителем погрузчика.

Пострадала женщина 1967 г.р., которая с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.

В СУ СКР по региону сообщили, что у пострадавшей ожоги.

В ведомстве проводят проверку инцидента. Также на месте происшествия работают представители МЧС и полиции.