20 Августа 2020
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Главный храм Вооруженных Сил России (2019) | Фото: REUTERS

Baza: На стройке Главного храма ВС РФ рабочих "кинули" с зарплатой

Рабочие, занятые на строительстве Главного храма Вооруженных сил России, заявляют, что их обманули с зарплатой. Как сообщает Baza, на проблемы жалуются 14 человек, которым якобы устно обещали заплатить 180 тыс. руб. за три месяца каждому, однако выдали по 30 тыс. руб. и попросили подождать.

Рабочие написали заявление в прокуратуру. По сведениям Baza, якобы договор со строителями заключал подрядчик Управления капитального строительства Министерства обороны РФ, компания "Стоик".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, распоряжение министра обороны Российской Федерации от 4 сентября 2018 г. о строительстве Главного храма Вооруженных сил России счел несоответствующим Основному закону страны ветеран военной службы из Екатеринбурга, полковник РВиА в отставке Николай Рябчевский. По его мнению, оно противоречит указанной в Конституции свободе воли, федеральному закону "О статусе военнослужащего" и является публичной пропагандой одной религии, что недопустимо в армии многонациональной и многоконфессиональной страны. Ветеран подал жалобу о проверке конституционности распоряжения министра обороны в Конституционный суд РФ (председателю КС Валерию Зорькину)

главный храм Вооруженных Сил РФ(2018)|Фото:ДИМК МО РФ

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Baza: На стройке Главного храма ВС РФ рабочих "кинули" с зарплатой

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Теги: главный храм вооруженных сил россии, рабочие, зарплата



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