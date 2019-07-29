20 Августа 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
оцепление, ФСБ России (2013) | Фото: Накануне.RU

Незыгарь: ФСБшники проверяют тюменское УМВД, Алтынов ушел в отпуск

Телеграм-канал "Незыгарь" со ссылкой на свои источники сообщает, что управление МВД по Тюменской области проверяет инспекция из центрального аппарата ФСБ.

"В Тюменскую область приехали 20 человек из центрального аппарата ФСБ", - пишет канал.

"Незыгарь" при этом отмечает, что якобы начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов спешно ушел в отпуск и даже якобы выставил квартиру на продажу.

В пресс-службе УМВД в беседе с корреспондентом Накануне.RU опровергли распространенные телеграм-каналом сведения.

Начальник Управления МВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Алтынов Юрий Петрович(2014)|Фото: пресс-служба УМВД Тюменской области

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Незыгарь: ФСБшники проверяют тюменское УМВД, Алтынов ушел в отпуск

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Теги: Юрий Алтынов, УМВД по Тюменской области



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