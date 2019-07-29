Незыгарь: ФСБшники проверяют тюменское УМВД, Алтынов ушел в отпуск

Телеграм-канал "Незыгарь" со ссылкой на свои источники сообщает, что управление МВД по Тюменской области проверяет инспекция из центрального аппарата ФСБ.

"В Тюменскую область приехали 20 человек из центрального аппарата ФСБ", - пишет канал.

"Незыгарь" при этом отмечает, что якобы начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов спешно ушел в отпуск и даже якобы выставил квартиру на продажу.

В пресс-службе УМВД в беседе с корреспондентом Накануне.RU опровергли распространенные телеграм-каналом сведения.