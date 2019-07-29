20 Августа 2020
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УПЦ, епископат, собор епископов (2018) | Фото: информационно-просветительский отдел УПЦ.

В УПЦ ответили на предложение Зеленского о "диалоге церквей"

Диалог с раскольниками невозможен, заявил управляющий делами канонической УПЦ митрополит Антоний. Так он отреагировал на призыв "предстоятелей церквей к диалогу", который сделал украинский президент Владимир Зеленский.
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Иерарх отметил, что в условиях захвата храмов раскольниками при поддержке властей пожелание диалога реализовать нельзя. Нужны конкретные дела, которые бы доказывали искренность слов представителей другого лагеря о желании наладить отношения. Таким шагом мог бы стать возврат захваченных храмов.

"Любой полноценный диалог может строиться только на доверии и отсутствии желания одной из сторон сломать своих оппонентов через колено", - подчеркнул митр. Антоний.

Под диалогом и примирением же в Церкви, согласно священным канонам, понимают возврат раскольников в ее лоно после покаяния. Об этом заявлял предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий.

Как сообщало Накануне.RU, крестный ход УПЦ в Киеве собрал около 300 тыс. верующих, в то время как шествие раскольников - лишь несколько тысяч участников. При этом Зеленский никому не выразил видимой поддержки.

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В УПЦ ответили на предложение Зеленского о "диалоге церквей"

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Теги: Украина, УПЦ, церковь, раскол



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