В УПЦ ответили на предложение Зеленского о "диалоге церквей"

Диалог с раскольниками невозможен, заявил управляющий делами канонической УПЦ митрополит Антоний. Так он отреагировал на призыв "предстоятелей церквей к диалогу", который сделал украинский президент Владимир Зеленский.

Иерарх отметил, что в условиях захвата храмов раскольниками при поддержке властей пожелание диалога реализовать нельзя. Нужны конкретные дела, которые бы доказывали искренность слов представителей другого лагеря о желании наладить отношения. Таким шагом мог бы стать возврат захваченных храмов.

"Любой полноценный диалог может строиться только на доверии и отсутствии желания одной из сторон сломать своих оппонентов через колено", - подчеркнул митр. Антоний.

Под диалогом и примирением же в Церкви, согласно священным канонам, понимают возврат раскольников в ее лоно после покаяния. Об этом заявлял предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий.

Как сообщало Накануне.RU, крестный ход УПЦ в Киеве собрал около 300 тыс. верующих, в то время как шествие раскольников - лишь несколько тысяч участников. При этом Зеленский никому не выразил видимой поддержки.