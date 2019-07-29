Васильева надеется занять место провалившейся на выборах в МГД Соболь

После госпитализации одиозного блогера Навального появилась информация от главы «Альянса врачей» и врача-офтальмолога Анастасия Васильевой, что ее патрона якобы могли отравить неким ядовитым веществом. В 2017 году Навальный лечился у Васильевой после попадания в глаз зеленки. Офтальмолог сообщила, что в 64-й московской больнице посторонних медиков к Навальному не подпускают. Не осмотрев толком пациента, Васильева сделала вывод об отравлении, который сразу же растиражировали либеральные и западные СМИ.

Позднее врачи клиники опровергли заочный диагноз Васильевой и сообщили о готовности встретиться с представителями так называемой оппозиции вечером 29 июля и ответить на все вопросы. К слову, допуску сторонних медиков к Навальному никто не препятствует.

Но Васильева не унимается и продолжает призывать людей собираться возле больницы, мешая работе врачей и нанося вред другим пациентам и их близким. В принципе, это обычное провокационное поведение всех, кто связан с командой Навального.

Навальный и Васильева познакомились во время дела о сокращении медиков в столичном НИИ глазных болезней, под которое попала ее мама, хирург-офтальмолог. Отмечается, что Навальный якобы оказал бесплатную помощь в представлении интересов врачей по восстановлению их на работе, в то время как все остальные требовали 120 тысяч рублей за такие услуги. Позднее Васильева обнаружила в себе призвание отстаивать права пациентов и врачей, поэтому появился так называемый «Альянс врачей». В течение 2018 года на канале Навального врач-офтальмолог жаловалась на то, как плохо обстоят дела с оснащением в государственных медучреждениях, а также на зарплату и тяжелые условия труда медперсонала. Видеоролики по типу «Ревизорро» с визитом «героической блондинки» и ее людей приводили к забастовкам медиков.

«Альянс врачей» все прирастал представительствами в регионах, рапортовавшими о своих успехах. Следует отметить, что места руководителей этой структуры заняты скандальными персонажами, а не талантливыми медиками, пострадавшими от несправедливости чиновников.

Тому пример необычное увольнение старшей медсестры в Серове, которой подбросили в шкафчик запрещенную марганцовку. Позже выяснилось, что Парвин Салаеву, которая «совершенно случайно» являлась главой местного «Альянса врачей», никогда не увольняли. Кроме того, ее стараются вообще обходить стороной из-за чрезмерной активности, потому что она уже «достала» всех, в том числе главврача.

Что примечательно, доверенное лицо Навального совершенно не скрывает, что брала взятки от пациентов. Вряд ли кого-то удивит, если выяснится, что и ее маму со стажем более 40 лет уволили именно за взяточничество, но написали помягче - «по сокращению».

После увольнения у Васильевой нисколько не ухудшилось материальное положение. Так защитница врачей, раньше испытывавшая трудности в оплате 120 тысяч компетентному юристу, живет в элитном подмосковном коттеджном поселке «НИЛ». Ее соседями являются известные творческие личности, например, Александр Ширвиндт. В этот дом она искала помощницу по хозяйству с окладом 35 000 рублей. Неплохо для «нищего медика», хотя на фоне ее пациента Навального, тратящим три миллиона за один отпуск, она живет действительно скромно.

Навальный демонстрировал свое доверие Васильевой. Во-первых, он брал ее с собой в отпуск в Испанию. Теперь, в ИВС, когда почувствовал недомогание, то сразу же призвал ее к себе на помощь. И только ей разрешает оповещать публику о своем самочувствии.

Очевидно, что Васильева пиарит сейчас саму себя, прикрываясь клятвой Гиппократа. Похоже, личный врач блогера намерена сделать политическую карьеру под крылом Навального.

Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь провалила избирательную кампанию в Мосгордуму, но спонсоры Навального не хотят мириться с поражением и поэтому запустили «фейк» об отравлении блогера. Они хотят из него сделать «жертву режима».

Теперь на сцену выходит другая блондинка, которая вероятнее всего подвинет Соболь и будет правой рукой Навального в дальнейшем достижении политических целей самого блогера и его иностранных спонсоров.