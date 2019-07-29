В Челябинске предприниматель демонтировал рекламу спа-салона на Кировке

В Челябинске индивидуальный предприниматель демонтировал рекламу спа-салона на объекте культурного наследия на Кировке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Напомним, баннерные полотна с рекламой спа-салона размещались на окнах здания, расположенного на ул. Кирова, 139. На рекламе были изображены женские силуэты, а также текстовая информация: "Private-zone", "Vip-spa", "Spa Erotic-club", "Нескромные удовольствия".

Реклама была признана незаконной, а предпринимателю было выдано предписание о прекращении распространения данной рекламы, однако он его не исполнил. Теперь ему грозит штраф в размере до 20 тыс. руб.

Кроме того, УФАС обратилось в суд с исковым заявлением о запрете распространения рекламы. Теперь иск будет отозван.