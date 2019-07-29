Гендиректор агрохолдинга "Равис" Косилов стал фигурантом уголовного дела после ДТП

В отношении бывшего вице-губернатора Челябинской области, руководителя холдинга "Равис" Андрея Косилова возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело в отношении водителя "Лексуса" возбуждено по ч.1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека ").

Напомним, авария произошла днем 28 июля на 18 км трассы "Байрамгулово - Новоандреевка". Косилов, управляя "Лексусом", врезался в "Весту".

"По предварительным данным, водитель 1961 г.р., управляя автомобилем Lexus, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Лада Веста". Водитель лексуса прошёл медицинское освидетельствование, признаков опьянения не установлено", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В результате аварии водитель и два пассажира отечественного автомобиля с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение.

"Пациентка, госпитализированная в горбольницу №3 Челябинска с травмой головного мозга, прооперирована, находится в реанимации и подключена к аппарату ИВЛ. Ее состояние стабильное. Пациент, госпитализированный в больницу Аргаяша, отказался от дальнейшего пребывания в медучреждении и будет проходить лечение по месту жительства. Еще один пострадавший был госпитализирован в больницу Кыштыма, проходит лечение", - ранее сообщили Накануне.RU в пресс-службе минздрава области.