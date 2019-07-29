20 Августа 2020
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кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

В Сбербанке рассказали, когда сургутянам вернутся деньги за списанные поездки

В Сбербанке прокомментировали ситуацию с многократным списанием средств с банковских карт сургутян за проезд в общественном транспорте. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе банка, списания средств произошли из-за технического сбоя в работе автоматизированной системы оплаты проезда.

"Со стороны Сбербанка система работала в этот день в штатном режиме", - подчеркнули в Сургутском отделении Сбербанка.

В настоящий момент проблема локализована, определен перечень карт, по которым происходили излишние списания, и направлены заявки на автоматический возврат удержанных средств на банковские карты пассажиров. В банке уточнили, что возврат денежных средств на карты Сбербанка обычно происходит в течение трех рабочих дней, на карты других банков - в течение семи рабочих дней.

Напомним, жители Сургута в социальных сетях сообщили о многократном списании средств с их карт после оплаты проезда в общественном транспорте. В некоторых случаях, произошло по 12 списаний, а сумма платы за одну поездку составила около 300 руб. О проблеме накануне сообщили пассажиры №10, 21, 45 и 47. Также, по словам местных жителей, ситуация повторилась и сегодня утром.

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В Сбербанке рассказали, когда сургутянам вернутся деньги за списанные поездки

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Теги: Сбербанк, списание, поездки, плата



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Ранее 29.07.2019 09:42 Мск Жители Сургута пожаловались на многократные списания денег за проезд в автобусе

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